Renaissance belicht verhalen van Congolese vrouwen met fototentoonstelling Claudia Van den Houte

30 augustus 2019

13u22 1 Haaltert Renaissance, een hulporganisatie die zich inzet voor zwangere vrouwen in Oost-Congo, heeft haar werking in beeld gebracht tijdens een fototentoonstelling in zaal Basiel in Haaltert.

Gynaecoloog Guy Verhulst en zijn vrouw Lut Sallet richtten Renaissance zes jaar geleden op. De organisatie wil vrouwen in Oost-Congo, waar de moedersterfte zeer hoog ligt, betere zorgen aanbieden tijdens de zwangerschap en de bevalling. Zo koopt de organisatie apparatuur aan, zorgt ze voor elektriciteit en leidt ze zorgverleners op. “We zijn al actief in zes ziekenhuizen. We hebben er zonnepanelen laten plaatsen zodat er elektriciteit is voor de nodige apparatuur”, vertelt Guy Verhulst. “We gaan drie keer per jaar zo’n twee weken naar daar om te helpen en hopen dat in de toekomst nog uit te breiden.”

Voor de tentoonstelling selecteerde Verhulst en zijn medewerkers twintig foto’s. De bezoekers konden via een app en een QR-code bij elke foto luisteren naar de bijhorende verhalen van de Renaissancemedewerkers. “Zo krijgen ze een idee van wat Renaissance is en wat we doen.”