Radio PROS na meer dan twee jaar definitief terug op FM-band dankzij samenwerking met Pajot1: PROSFM is geboren Claudia Van den Houte

31 maart 2020

16u38 0 Haaltert Radio PROS keert na twee jaar en drie maanden terug op FM, onder de nieuwe naam PROSFM, een samenwerking met radio Pajot1.

De lokale radio verloor haar licentie op 1 januari 2018 en is sindsdien actief als internetradio. Vanaf 1 april zal radio PROS terug op FM te horen zijn. PROS werkt daarvoor samen met Pajot1, dat over twee radio-erkenningen beschikte - Pajot1 en MooyZo. De twee bestuursploegen en medewerkers legden de programmeringen naast elkaar en kwamen samen tot een akkoord. “Als het coronavirus ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat we samen sterker staan”, klinkt het.

Radio PROS zal een doorstart maken onder de nieuwe naam PROSFM, met het beste van PROS en Pajot1. Naast een nieuwe naam zijn er ook nieuwe jingles en een nieuw logo. Peter Schepens, de voorzitter van radio PROS, is heel blij met de definitieve terugkeer naar de FM-band. “Het is onbeschrijfelijk”, aldus Schepens. “We hadden twee keer een dossier ingediend om opnieuw een FM-frequentie te verkrijgen, maar de laatste keer hadden we negen honderdsten van een procent minder dan de collega’s die de frequentie in de wacht sleepten. Dat was een ontgoocheling. We waren blij toen we het voorstel vanuit Pajot1 kregen om samen te werken.”

Twee vzw’s, twee studio’s

“We blijven wel twee aparte vzw’s: vzw Radio PROS en vzw Atlantis Music. Wij maken radio voor hen.” Er wordt ook gewerkt vanuit twee studio’s: de huidige studio van PROS in Heldergem en een studio in Ternat. De radio maakt gebruik van drie antennes, in Asse, Schepdaal en Gooik. Volgens Schepens zal PROS niet alleen in het Pajottenland maar ook opnieuw in de Denderstreek te horen zijn. “Met de antenne in Asse zullen we onder meer in Aalst, Haaltert, Denderhoutem, Denderleeuw en Liedekerke te beluisteren zijn. Vanuit Gooik hopen we ook Ninove en een deel van Geraardsbergen te bereiken. Voor inwoners van Herzele, Aaigem en Erpe-Mere zijn we er ook nog steeds als internetradio.”

“Er zijn momenteel trouwens enorm veel mensen die onze radio via internet beluisteren. Omdat er veel mensen thuiszitten door het coronavirus, gaan de streams nog meer de hoogte in. Onze 500 beschikbare streams zijn te klein geworden. We hebben gevraagd om onze streams uit te breiden, maar kregen nog geen reactie.”

PROSFM is vanaf ‪1 april‬ in het hele Pajottenland en omliggende gemeenten te beluisteren via FM 106.4 (vanuit Asse), 105.9 (vanuit Schepdaal) en 103.9 (vanuit Gooik). De radio kan ook worden beluisterd via prosfm.be en ‪radiopros.be‬.