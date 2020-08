Radio PROS houdt taartenslag om kas te spijzen in coronatijden Claudia Van den Houte

03 augustus 2020

17u39 1 Haaltert Radio PROS organiseert een ‘grootse taartenslag’ nadat haar evenementen, zoals het jaarlijkse eetfestijn, niet kunnen doorgaan door de coronacrisis.

Aangezien de kosten ook in coronatijden blijven doorlopen, heeft de lokale radio inkomsten nodig, zeker nu die door de coronacrisis een stuk lager liggen. Daarom houdt ze een taartenverkoop. Nog tot 19 september kunnen er taarten worden besteld. De taarten, gemaakt door een warme bakker, worden op zaterdagvoormiddag 26 september geleverd. Er wordt enkel aan huis geleverd in Groot-Haaltert, Groot-Denderleeuw, Erpe-Mere, Groot-Aalst en Groot-Ninove. Wie in een ander gebied woont, kan ook taarten bestellen, maar moet wel zelf zijn bestelling komen afhalen bij radio PROS, Leistraat 5 in Heldergem, tussen 12 en 15 uur. Er is keuze tussen confituurtaart, frangipannetaart, rijsttaart, kriekentaart en flantaart. De taarten kunnen worden besteld via radiopros.be/product/taarten of via de dj’s en medewerkers van radio PROS.