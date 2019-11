Radio PROS grijpt nipt naast kans om terug op FM uit te zenden Claudia Van den Houte

28 november 2019

19u25 0 Haaltert Radio PROS heeft net naast een licentie gegrepen om opnieuw op de FM-band te kunnen uitzenden.

De lokale radio P.R.O.S., met studio in Heldergem, verloor op 1 januari 2018 haar frequentie op 105.8 FM omdat toenmalig minister Sven Gatz de zender geen nieuwe erkenning gaf. Sindsdien zet het P.R.O.S.-team volop in op internetradio. Zo installeerden medewerkers al tal van internetradio’s bij luisteraars thuis en in rusthuizen in Haaltert. Huidig minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft nu acht nieuwe lokale radio’s erkend. Radio PROS viel op het allerlaatste nippertje uit de boot voor het frequentiepakket 128 (Ninove 95.0). “We hebben goed ons best gedaan: ons dossier kreeg een beoordeling van 98,88 procent. Dat is wellicht de hoogste score van een verliezer ooit. De winnaar haalde 98,97 procent - negen punten op duizend meer”, vertelt Peter Schepens, de voorzitter van radio PROS.

“Het is enorme pech, maar het was maar een frequentie van 12 watt, terwijl we vroeger 100 watt hadden. Het was wel een kans om opnieuw bereikbaar te zijn op FM in Ninove. En op FM uitzenden is wel speciaal voor een dj. We geven echter niet op. We groeien nog elke dag als internetradio. Er werden al 650 internetradio’s via ons verkocht. Op een goede dag hebben we 5.000 connecties en op piekmomenten halen we 600 streams - internetradio’s die tegelijk aanstaan op PROS. Het aantal luisteraars ligt nog hoger, want vaak luisteren verschillende mensen naar één radio. We hebben ook twintig vaste adverteerders. We hebben dus niet te klagen en zijn goed bezig als internetradio.”