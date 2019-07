Radio P.R.O.S. zendt top 200 uit op nationale feestdag en serveert tricolore cocktails Claudia Van den Houte

16 juli 2019

12u09 0 Haaltert De lokale radio P.R.O.S. gaat op zondag 21 juli, de nationale feestdag, een top 200 uitzenden.

De top 200 wordt samengesteld door de luisteraars zelf. Sinds 1 mei worden alle verzoekplaatjes van de luisteraars genoteerd. Anders dan bij de vorige top 200 van P.R.O.S., komen deze keer zowel Nederlandstalige als anderstalige liedjes aan bod. Cliff Richard en Roy Orbison zullen zeker niet ontbreken en er zal wellicht ook wel eens een Franstalig of Duitstalig plaatje opduiken.

Het ‘PROS Praathuis’ is die dag ook uitzonderlijk open van 11 uur tot 20 uur. Vanaf 12.30 uur kunnen de bezoekers genieten van de echte Belgische friet met stoofvlees of/en een tricolore cocktail voor de liefhebbers. Rond 13 uur is er ook een optreden als verrassingsact.

Het praathuis van P.R.O.S. is gevestigd in de Leistraat in Heldergem. De top 200 is zondag van 6 uur tot 20 uur te beluisteren op radio P.R.O.S. Je kan via radiopros.be ook je top 3 doorsturen.