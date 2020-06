Racende BMW-bestuurder botst tegen geparkeerd voertuig in Haaltert Koen Baten

07 juni 2020

14u34 0 Haaltert Op de parking aan de Pluimstraat ter hoogte van het park in Haaltert heeft een bestuurder gisterenavond tegen een geparkeerde wagen aangereden. De man zou aan het racen geweest zijn met zijn voertuig op de parking toen het mis ging. Ter plekke bleef een brokstuk achter van een BMW. “Hopelijk vinden ze de dader snel terug, ook al is mijn voertuig totaal verloren", zegt eigenaar Ruben D’Hoe.

De feiten gebeurden omstreeks 23.00 uur gisterenavond. De Toyota Yaris van Ruben werd er toen achteraan aangereden en vertoonde heel wat schade. “Mijn auto is 20 jaar oud en raakte zwaar beschadigd, het is nog maar de vraag of hij herstelt kan worden, ik hoop gewoon dat ze de dader vinden", klinkt het.

Het zou gaan om iemand die er aan het racen geweest is op de parking. Daarbij werd het voertuig geraakt. Op de plek van het ongeval bleef een stuk van de wagen achter. “Het zou om een BMW gaan van 1997", vertelt Ruben. “De wagen moet achteraan rechts schade vertonen.” De jongeman verwittigde de politie die ter plaatse kwam om de nodige vaststellingen te doen. De eigenaar van de auto hoopt dat iemand iets gezien heeft of meer weet over de bestuurder. “Wie iets gezien heeft kan gerust contact opnemen met mij of de politie van Denderleeuw/Haaltert", aldus Ruben.