Proxy Delhaize in Bruulstraat wordt komend najaar volledig verbouwd Claudia Van den Houte

17 juli 2020

19u13 16 Haaltert De Proxy Delhaize in de Bruulstraat zal in het najaar volledig worden verbouwd.

De geruchten deden al even de ronde in Haaltert en worden nu bevestigd bij Delhaize: “De verbouwingen zullen op 10 oktober starten in Proxy Bruul”, zegt Lisa Vanhaeren, external communication coordinator. “De volledig vernieuwde winkel zou in principe opengaan op vrijdag 30 oktober. Natuurlijk is deze openingsdatum onder voorbehoud. De winkel wordt iets groter (50 m², red.) en zal ingericht worden volgens de nieuwe look and feel van Proxy. Het is echter nog wat vroeg om concrete plannen mee te geven. De winkel zal wel dezelfde stijl hebben als onze andere nieuwe winkels, met toffe nieuwe concepten.”