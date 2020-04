PROSFM naast definitieve frequenties ook terug als paasradio te horen op evenementenfrequentie 97.7 FM Claudia Van den Houte

06 april 2020

11u07 0 Haaltert PROSFM, de nieuwe naam van radio PROS, is na zijn definitieve terugkeer naar de FM-band ook terug tijdelijk te horen op de evenementenfrequentie 97.7 FM, als paasradio.

Radio PROS is zoals eerder gemeld na meer dan twee jaar terug definitief te beluisteren op FM als PROSFM. PROS werkt daarvoor samen met Pajot1, dat over twee radio-erkenningen beschikte - Pajot1 en MooyZo. Naast haar drie definitieve frequenties - FM 106.4 (vanuit Asse), 105.9 (vanuit Schepdaal) en 103.9 (vanuit Gooik) - is de radio nu ook nog tot en met zondag 19 april opnieuw te beluisteren via de evenementenfrequentie 97.7 FM als paasradio, een jaarlijkse traditie. Die frequentie is vooral in Haaltert en omstreken te beluisteren. In mei brengt ze ook nog ‘Lenteradio’ via die evenementenfrequentie.

PROSFM presenteert naar jaarlijkse traditie op vrijdag 1 mei ook opnieuw de ‘Top 200 van de luisteraar’. Daarvoor werden sinds 2 mei vorig jaar alle verzoekplaatjes genoteerd. De uitzending van de top start om 6 uur s’ morgens en het einde wordt tussen 19 en 20 uur verwacht.