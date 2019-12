Project Boekent blijft beroeren: burgemeester dient klacht in na commentaren op VB-pagina Claudia Van den Houte

25 december 2019

19u56 0 Haaltert Het project Boekent blijft voor beroering zorgen in de Haaltertse politiek. Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) is van plan om klacht in te dienen naar aanleiding van bepaalde reacties die op de Facebookpagina van Vlaams Belang Haaltert werden geplaatst op een bericht over het project Boekent en de daaraan gekoppelde extra gemeenteraad nu vrijdag.

Volgens Baeyens werden in de reacties haar moeder en haar privéleven misbruikt om haar te raken. “Mensen raken die met mijn politiek ambt niets te maken hebben: dat doe je niet”, aldus Baeyens. “Dat is geen manier van politiek voeren. Je kan mensen aanvallen en zeggen dat je je grenzen kent, maar andere mensen kennen die niet en overschrijden daardoor wél grenzen. Ik heb berichten gekregen van mensen die ook vinden dat dit erover is.” Ze wil daarom klacht indienen. “Ik heb al een mail gestuurd naar de politie, maar ik moet nog langsgaan. Dat ga ik echter niet tijdens de kerstdagen doen.”

Vlaams Belang distantieert zich

Vlaams Belang Haaltert heeft zich onmiddellijk distantieert van de reactie(s) en benadrukt dat de persoon in kwestie geen lid is van de partij. “Er is één reactie verschenen die inderdaad te persoonlijk was, maar die is verwijderd geweest”, zegt Pieter De Spiegeleer, voorzitter van de partij. “Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat iemand post en distantiëren ons ervan. De persoon die de reactie plaatste, behoort niet tot onze partij en kennen we zelfs niet. We vinden dat de burgemeester die onverantwoorde uitspraak op Facebook misbruikt en opblaast om aan de essentie van de zaak voorbij te gaan.”

Zitpenningen afstaan

Rond het proefproject Boekent, waarbij de verkeerssituatie de Boekentstraat en in enkele omliggende straten in Kerksken werd aangepast, is er al heel wat commotie geweest. Vlaams Belang laat weten dat haar gemeenteraadsleden hun zitpenningen voor de komende extra gemeenteraad op vrijdag 27 december die de oppositiepartijen Centrumlijst, Vlaams Belang en Open & Liberaal samenriepen, zal afstaan aan een goed doel, meer bepaald aan de vzw Stappen Tegen Pesten. Volgens Vlaams Belang wordt het ‘dossier Boekent’ speciaal behandeld “aangezien de ondemocratische en niet-transparante evolutie in dit dossier daartoe oproept”. Ze noemt het symbolisch dat de gemeenteraad plaatsvindt aan de vooravond van de dag van de ‘onnozele kinderen’.

Fietsersbond positief

De meningen over het project Boekent blijken verdeeld te zijn. Er is veel tegenkanting, maar er zijn ook positieve geluiden. Zo vindt de Fietsersbond Haaltert het een positieve zaak dat de verkeerssituatie in de Beernaardstraat aangepakt wordt. “Momenteel wordt deze weg door het autoverkeer gebruikt als sluipweg voor de steenweg, waardoor fietsers en wandelaars in de verdrukking komen. Wij vinden het belangrijk dat het proefproject alle kansen krijgt”, klinkt het op Facebook. “Fietsersbond Haaltert juicht toe dat er fietsstraten worden ingevoerd in de gemeente Haaltert. Hierbij is het absoluut noodzakelijk dat dit gecombineerd wordt met aangepaste infrastructurele maatregelen, zodat de maximale snelheid van 30 km/h gerespecteerd wordt.” Momenteel is de Beernaardstraat een eenrichtingsfietsstraat en zijn de Rosthoutweg en Brantegemstraat fietsstraten. Een fietsstraat is een straat waarin fietsers niet ingehaald mogen worden door wagens.