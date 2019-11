Proefproject voor driehoek Adv. De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat: Bewoners kiezen voor eenrichtingsverkeer in Schoolstraat en uitbreiding zone 30 Claudia Van den Houte

14 november 2019

17u38 7 Haaltert De gemeente Haaltert wil de verkeersproblemen aanpakken in de driehoek Advocaat De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat. Enkele maatregelen zullen worden uitgetest met een proefproject. De bewoners konden op een vergadering hun mening geven over de mogelijke maatregelen. Als het bestuur hen volgt, wordt er ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Schoolstraat en wordt de zone 30 uitgebreid.

Er zijn al een hele tijd problemen in de driehoek Advocaat De Backerstraat, Molenstraat en Schoolstraat - straten die niet alleen belangrijk zijn voor het plaatselijk verkeer, maar ook worden gebruikt als ‘doorsteek’ tussen N460 en N45. Ook door de aanwezigheid van twee scholen en een supermarkt is het er bij momenten zeer druk. Het is er onveilig voor de zwakke weggebruiker en is er geen vlotte doorstroming. Afgelopen woensdagavond was er een infovergadering in zaal Hand in Hand, waarbij werd gepeild naar de mening van de bewoners over mogelijke maatregelen. De vergadering was het sluitstuk van een participatietraject rond de driehoek.

Er werd vorig jaar al een overlegmoment gehouden met de bewoners. Daaruit vloeide er een ‘denktank’ voort, waar de bewoners van de driehoek en enkele omliggende straten, scholen en middenstand ideeën en voorstellen deelden. Die werden nu teruggekoppeld naar andere bewoners. Op de bewonersvergadering van woensdagavond kregen de bewoners vier stellingen voorgeschoteld waarbij ze telkens de keuze hadden uit twee opties: eenrichtingsverkeer invoeren in de Schoolstraat of het tweerichtingsverkeer er behouden, een maximale snelheid van 30 of van 50 km/u, een fietsstraat of een zone 30 invoeren voor de driehoek, en de rijrichting in de driehoek behouden of omkeren (de Adv. De Backerstraat en de Molenstraat zijn al eenrichtingsstraten).

Schepencollege beslist

De meerderheid van de zeventigtal bewoners die aanwezig waren op de vergadering kozen ervoor om eenrichtingsverkeer in te voeren in de Schoolstraat, een maximale snelheid van 30 km/u in te voeren via een zone 30 in heel de driehoek (momenteel zijn alleen de schoolomgevingen zone 30) en de rijrichting in de driehoek te behouden. Het is nog afwachten of het gemeentebestuur al die keuzes meeneemt in het geplande proefproject dat ten vroegste in februari van start zal gaan. De denktank had bijvoorbeeld eerder een fietsstraat in plaats van een volledige zone 30 voor ogen. “We gaan de conclusies nu meenemen naar de verkeerscommissie, waar ze zullen besproken worden”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “Ze zullen ook nog worden voorgelegd aan de Raad van Verkeer, De Lijn en de hulpdiensten. Het schepencollege zal de definitieve beslissing nemen.”

De bewoners vinden dat de problemen zeker moeten worden aangepakt. “In de Schoolstraat zijn er grote verkeersproblemen”, zegt Franky Vanbrabant, bewoner van de Teerlingstraat. “Er wordt veel over het voetpad gereden. Als er wagens geparkeerd staan langs de weg en er komen wagens uit de andere richting, dan moeten automobilisten wachten, maar velen proberen toch nog door te rijden. Het kruispunt Eigenstraat-Adv. De Backerstraat-Schoolstraat is bovendien gevaarlijk.”

Snelheidslimiet niet gerespecteerd

“Het is positief dat het probleem wordt aangepakt, want het is nodig”, vindt omwonende Steven De Cleer uit de Kruisveldstraat. “Maar het grootste probleem is vooral een mentaliteitsprobleem. Er wordt veel te snel gereden, terwijl de helft van de driehoek nu al zone 30 is. Die snelheidslimiet wordt niet gerespecteerd. Borden zijn niet genoeg, er moeten ook controles zijn. En als je de verkeersassen wil ontlasten, dan kan dat volgens mij alleen door van de Adv. De Backerstraat terug een tweerichtingsstraat te maken.”

“We moeten er als wegbeheerder eerst voor zorgen dat we de straat zo inrichten dat je je buikgevoel volgt en je rijgedrag aanpast aan de omstandigheden”, zegt schepen Welleman. “Controles zijn voor op het einde. Ze zijn maar een lapmiddel.” Het proefproject start na de geplande asfalteringswerken in de driehoek, die afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. “Het zal drie tot zes maanden lopen. Daarna volgt een evaluatie”, aldus burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), die op februari 2020 mikt voor de start.