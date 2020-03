Proefproject gaat van start: schoolstraat wordt vanaf 13 maart eenrichting Claudia Van den Houte

03 maart 2020

11u54 0 Haaltert Het geplande proefproject waarbij er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Schoolstraat in Denderhoutem, gaat op 13 maart van start.

Het proefproject kwam tot stand na verschillende denktanken en een bewonersvergadering. Het gemeentebestuur wil door de invoering van eenrichtingsverkeer in de Schoolstraat de verkeersveiligheid en de doorstroming er verbeteren. De Schoolstraat wordt vanaf 13 maart een éénrichtingsstraat met rijrichting vanuit Borrekent. Het verkeer komende van de Iddergemsesteenweg moet dus de route Advocaat De Backerstraat – Molenstraat volgen. Deze drie straten worden bovendien een zone 30.

Om de impact op de omliggende straten te beperken, worden er nog andere maatregelen genomen. Zo wil de gemeente anticiperen op een mogelijke sluiproute door de Kruisveldstraat ‘verboden toegang uitgezonderd plaatselijk verkeer’ te maken. Om een toename van zwaar verkeer in de schoolomgeving te vermijden, wordt in de Molenstraat een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd met uitzondering voor plaatselijk verkeer. Alle maatregelen treden in werking op 13 maart. Het proefproject loopt zes maanden. Daarna kan het na evaluatie verlengd, bijgestuurd, stopgezet of definitief ingevoerd worden.