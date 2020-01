Proefproject Boekent afgevoerd en motie van wantrouwen tegen burgemeester verworpen op extra gemeenteraad Claudia Van den Houte

06 januari 2020

22u04 0 Haaltert De oppositiepartijen Centrumlijst, Vlaams Belang en Open en Liberaal haalden maandagavond deels hun slag thuis op de extra gemeenteraad die ze hadden samengeroepen: het veelbesproken proefproject Boekent wordt afgevoerd. Hun voorstel voor een motie van wantrouwen tegenover burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) werd verworpen, na zware beschuldigingen.

Het was al de tweede oproeping voor de extra gemeenteraad, nadat meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a de eerste keer hun kat hadden gestuurd. De gemeenteraad draaide om het proefproject Boekent in Kerksken, waar de verkeerssituatie in verschillende straten werd veranderd. Volgens de oppositie bewijst een petitie met meer dan 400 handtekeningen dat het project totaal niet wordt gedragen door de bevolking. “Wij ijveren ervoor dat alles wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke staat. Het zogenaamde akkoord is geen akkoord. En het hoeft niet ten koste te gaan van voetpaden in de straat”, aldus gemeenteraadslid Sofie Coppens (Centrumlijst).

“Ik doe een oproep aan alle gemeenteraadsleden die voor het eerst verkozen zijn”, sprak gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang). “Je wil mee het verschil maken voor het belang van de mensen. Heb aub één minuut politieke moed. Aan de collega’s in de meerderheid met ervaring zeg ik: ‘wie niets doet, kan niets verkeerd doen’. Vandaag hebben jullie de kans om dit recht te zetten, zet het aub recht”, aldus Schelfhout.

Meerderheid onthoudt zich

De meerderheidspartijen gaven de oppositie hun zin. “De meerderheidspartijen en ikzelf blijven ervan overtuigd dat de huidige opstelling een kans hadden kunnen bieden op een veilige en leefbare woonomgeving”, antwoordde schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “Om de rust te laten terugkeren, zullen de meerderheidspartijen zich onthouden bij de stemming op dit punt.” Door de onthoudingen van de meerderheid en de voor-stemmen van de oppositie, werd het voorstel om alles terug te brengen naar de oorspronkelijke staat goedgekeurd en wordt het proefproject Boekent - dat al was aangepast - dus volledig afgevoerd.

Daarnaast legde de oppositie ook nog een voorstel voor een motie van wantrouwen tegenover burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) op tafel. Zij zou volgens de oppositie een onwaar en subjectief verslag hebben opgesteld van een overleg waarop ook de oppositiepartijen aanwezig waren, en zou zich niet aan de gemaakte afspraken hebben gehouden. Ze spraken over een misbruik van vertrouwen.

Zware beschuldigingen

Gemeenteraadslid Jan Schelfhout kwam met nog andere, zware beschuldigingen. Zo beschuldigde hij Baeyens onder meer van fraude in haar vorige job en van verkiezingsfraude. Hij achtte haar ook verantwoordelijk voor de “leegloop” bij het personeel in het gemeentehuis. “Het is duidelijk dat de burgemeester niet sereen meer kan besturen”, aldus Schelfhout, die naar eigen zeggen niet uit is op onbestuurbaarheid. “De meerderheid kan gerust blijven verder besturen, maar niet met deze burgemeester.”

De meerderheid bleef achter Baeyens staan. “U spreek over een onwaar, subjectief verslag, maar een verslag is geen volledige weergave van wat er is gezegd”, zegt schepen Phaedra Van Keymolen (CD&V). “Of het duidelijk is, daar kan over gediscussieerd worden. Is hiermee de deontologie overschreden? Dat betwijfel ik sterk. U schermt met zwaarwichtige beschuldigingen. We zitten hier niet in de rechtbank, maar in de gemeenteraad. Voor zover ik weet is daar geen uitspraak over gebeurd.” De motie werd verworpen door de meerderheid.