Proefopstelling Iddergemsesteenweg wordt mogelijk verlengd, gemeente zet in op adviesraad verkeer Claudia Van den Houte

25 juni 2019

20u40 3 Haaltert De proefopstelling op onder meer de Iddergemsesteenweg in Denderhoutem wordt mogelijk verlengd.

De gemeente liet zo’n twee weken geleden drie rijbaanversmallingen plaatsen op de Iddergemsesteenweg in Denderhoutem in de hoop de snelheid er te verlagen. Het gaat om een proefproject van drie maanden met nadien een evaluatie. De nieuwe verkeerssituatie kreeg echter heel wat kritiek. Gemeenteraadslid Peter De Smet (Centrumlijst v Haaltert) vroeg de meerderheid op de jongste gemeenteraad waarom de proefopstellingen net nu worden ingericht, met de zomervakantie voor de deur. “In de vakantie is er veel minder volk op de baan, wat het moeilijker maakt om te evalueren”, aldus De Smet. Hij stelde voor om de proefopstellingen te verlengen tot eind november. Ook stelde hij in vraag of de rijbaanversmallingen wel de beste manier waren om de snelheid te verminderen.

“De proefopstelling zal geëvalueerd worden”, antwoordde schepen van Mobiliteit Bart Welleman (N-VA). “We gaan hierbij inwoners en verkeersdeskundigen betrekken. Maar geef de proefopstelling een kans. Op drukke momenten is er meer file en die zorgt ervoor dat de snelheid dan lager ligt. Als na drie maanden blijkt dat er een verlenging nodig is, dan zal de proefopstelling worden verlengd.”

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) liet weten dat er heel wat klachten binnenkomen over verkeer, die worden behandeld op de verkeerscommissie. “We zullen nu zelfs inzetten op een adviesraad verkeer, met onder meer deskundigen.”