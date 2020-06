Poot & Vijverman lanceren nieuwe single 'Laat me gerust' Claudia Van den Houte

19 juni 2020

19u41 4 Haaltert Kristof Poot en Koen Vijverman lanceren als ‘Poot & Vijverman’ hun nieuwe single ‘Laat me gerust’.

Koen Vijverman uit Denderhoutem is bekend als acteur en tv-maker. Hij was onder meer te zien in ‘Familie’, ‘Coppers’ en ‘Zone Stad’. Kristof Poot uit Zandbergen was en is als televisiemaker-producer betrokken bij tv-programma’s zoals ‘Boer zkt vrouw’, ‘Stukken van mensen’ en ‘Help, mijn is een klusser’. De twee kennen elkaar al twintig jaar en ontmoetten elkaar in het televisiewereldje. ‘Laat me gerust ‘ is hun derde single als ‘Poot & Vijverman’.

“We denken het allemaal, maar zeggen het nooit omdat het soms hard kan overkomen. Zeker in het digitale tijdperk, waarin onze smartphone voortdurend geluidjes maakt omdat er in de vele WhatsApp-groepen waar we allemaal inzitten veel wordt afgekletst en gezeverd”, vertellen Poot en Vijverman over ‘Laat me gerust’. “Wij zien iedereen graag in onze omgeving, maar soms willen we ook eens wat tijd voor onszelf. Met een vette knipoog, ludiek en humoristisch, is dat wat we bezingen in onze nieuwe single.”

Na ‘Leef het’ en ‘Midden jaren 80’ gooit het duo Poot & Vijverman het met de nieuwe single ‘Laat me gerust’ over een andere boeg. “Het is Nederlandstalige pop/kleinkunst met veel humor, waardoor het breed toegankelijk is”, aldus Vijverman. ‘Laat me gerust’ verschijnt op het Buzzard-label en is nu digitaal beschikbaar.