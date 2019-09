Poolse bestuurder knalt tegen vangrail na aanrijding met vrachtwagen op expresweg Koen Baten

26 september 2019

10u44 62 Haaltert Op de Expresweg in Denderhoutem is een passagier van Poolse afkomst donderdagochtend gewond geraakt bij een zwaar ongeval. De bestuurder van een personenwagen reed in de richting van Ninove toen hij na een aanrijding met een vrachtwagen de controle over zijn stuur verloor en tegen de vangrail knalde.

Het ongeval gebeurde donderdagochtend rond 8 uur. De bestuurder van een wagen reed op de Expresweg in Denderhoutem en kwam er in aanrijding met een vrachtwagen. Daardoor verloor de bestuurder de controle over de wagen, die tegen de vangrail knalde en rond zijn as draaide. Uiteindelijk kwam de wagen een tiental meter verder kwam tegenovergestelde richting op de expresweg tot stilstand. Het voertuig had grote schade opgelopen en is rijp voor de schroothoop.

Eén passagier raakte bij het ongeval gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis. De twee rijstroken op de expresweg waren een uur lang afgesloten, wat voor heel wat file zorgde richting Ninove.