Politiezone Denderleeuw/Haaltert ontvangt verdachte brief Koen Baten

13 juli 2019

15u54 3 Haaltert De politiezone Haaltert/Denderleeuw heeft gisterenmiddag een verdachte brief ontvangen op hun kantoor. Het was de burgemeester die de brief kwam brengen naar het politiekantoor. Deze was ergens afgeleverd door de post, maar de persoon die de brief kreeg vertrouwde het niet en verwittigde de nodige instanties.

De civiele bescherming en de brandweer kwamen ter plaatse en de brief werd meegenomen voor onderzoek. De politiezone bevestigt dat ze de brief ontvangen hebben, maar willen niet in detail treden wat er in zat. “Het was zeker niet naar ons gericht of naar een specifiek persoon", zegt Wim Van Vaerenbergh. “De brief werd onderzocht en wat er in zat was niet schadelijk, maar over de inhoud kunnen we niet verder op ingaan", klinkt het. Het parket van Oost-Vlaanderen is ook op de hoogte en heeft een onderzoek gestart. Het is op dit moment nog niet duidelijk wie de brief geschreven heeft en wat zijn bedoeling was.