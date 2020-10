Politie volgt Dodge Ram bijna vijf kilometer lang aan snelheden tot 170 kilometer per uur in zone 70: Fikse boete en rijverbod Koen Baten

08 oktober 2020

14u54 0 Denderhoutem Op 26 november 2019 heeft de politie bijna vijf kilometer lang een snelheidsduivel in een Dodge Ram gevolgd op de Lebekestraat in Denderhoutem. De politie had al een hele tijd de zwaailichten en sirenes opgezet, maar had moeite om de man in te halen. Er werden in een zone 70 snelheden gehaald tot 170 kilometer per uur door de agenten. “Ik was gehaast en moest thuis nog snel iets gaan halen”, geeft Gunther V.G. toe.

De feiten waren bijzonder hallucinant en worden ook door de beklaagde erkent in de rechtbank. “Ik geef toe dat mijn snelheid veel te hoog lag. Ik hoorde ook wel de sirenes van de politie, maar ik dacht dat dit niet voor mij was”, gaf hij toe. De politierechter fronste toch even zijn wenkbrauwen bij deze snelheid en stelde zich vragen hoe het kon dat de man niet door had dat ze achter hem reden.

Tijdens de achtervolging werden hoge snelheden gehaald die tot ver boven de 100 kilometer per uur gingen, dat terwijl hij in een zone zeventig en een zone vijftig reed. Hij passeerde hierbij zelfs gewoon een kruispunt zonder te stoppen en bracht zo andere weggebruikers in gevaar. Volgens zijn advocaat zijn er echter enkele nuances te maken bij de vaststellingen van de politie. “De feiten worden absoluut niet betwist, maar ik stel me toch wat vragen bij de snelheidsmeting van de politie", zegt Kjell Verleysen. “De politie zat zelf vast achter een andere wagen en gaf nadien plankgas om mijn cliënt in te halen. Als ze dan naar de snelheid hebben gekeken geeft dit toch wat een ander beeld", klinkt het. “Mijn cliënt heeft soms ook stil gestaan aan kruispunten en reed dus ook niet altijd zo snel”, besluit Verleysen.

De politierechter besloot echter dat een strenge straf toch op zijn plaats is en gaf de man een boete van 800 euro, drie maanden rijverbod en alle examens. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen om aan te tonen dat hij rijgeschikt is.