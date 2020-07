Politie ontruimt terras aan radiozender Pros voor niet naleven coronamaatregelen Koen Baten

22 juli 2020

11u36 0 Heldergem/Kerksken De politie van Denderleeuw/Haaltert liet zondagavond een terras voor Radio Pros in de Leistraat in Heldergem ontruimen. Er waren een pak meer mensen aanwezig dan was toegelaten en daarom besloot de politie in te grijpen. “Er was geen evenement aangevraagd en er werden meer dan 15 mensen aangetroffen, wat niet toegelaten is", klinkt het bij de politie.

De feiten dateren van afgelopen weekend. De politie kreeg een melding rond 18 uur, kort voor sluitingstijd, dat er heel wat volk aanwezig was bij lokale radiozender Pros. Toen ze ter plaatse gingen kijken werd iedereen onmiddellijk weggestuurd door de politie. “Ze respecteerden de maatregelen rond corona niet”, bevestigt Wim Van Vaerenbergh. “Er werd een pv opgemaakt lastens de radiozender. Het parket zal nu verder beslissen wat er moet gebeuren."

Hoeveel personen er exact aanwezig waren is niet bekend. Omdat ze geen evenement hadden aangevraagd hadden ze alleszins de drempel van de bubbel van 15 stevig overschreden en daarom greep de politie in. De ontruiming verliep rustig zonder problemen. “We hebben vorige week nog aangekondigd dat we in het straatbeeld aanwezig zullen zijn om alles vlot te laten verlopen", besluit Van Vaerenbergh.