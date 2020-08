Politie moet opnieuw boetes uitschrijven op grondgebied Haaltert nadat er te veel ouders op kinderfeestje zijn Koen Baten

16 augustus 2020

10u33 0 Heldergem De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft opnieuw een twintigtal pv’s voor het overtreden van de coronamaatregelen moeten uitschrijven op hun grondgebied. Dit keer ging het om een kinderfeestje waarbij de ouders bleven hangen en gezellig samen iets stonden te drinken waardoor de bubbel overschreden werd. “We betreuren nogmaals dat we dit keer op keer moeten blijven doen", zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA).

Het is niet de eerste keer dat de politiezone pv’s moet uitschrijven voor een feestje in de buurt van Haaltert. Dit keer ging het om een kinderfeestje op de Mottendries in Heldergem. “Met het kinderfeestje is niets mis, want zij tellen niet mee in de statistieken, wat er daarna gebeurde behoorde niet tot de afspraken", klinkt het.

Toen de ouders hun kinderen kwamen halen bleven ook zij hangen op het feestje en waren ze gezellig iets aan het drinken. De politie kwam ter plaatse en kon iedereen een voor een identificeren en maakt een 20-tal pv’s op. Alles verliep vlot en zonder tumult, maar de burgemeester vindt het jammer dat ze weer moesten ingrijpen. “Het is zo een eenvoudige regel die niet moeilijk op te volgen is. We betreuren dit dat de politie telkens moet ingrijpen en dat de regels niet gevolgd worden", besluit Baeyens.