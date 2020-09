Plannen voor 25 sociale woningen in wijk Terjoden Claudia Van den Houte

07 september 2020

12u31 2 Haaltert Sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn heeft plannen om sociale woningen te bouwen in de wijk Terjoden in Haaltert.

In een eerste fase gaat het om 25 sociale woningen, met in de toekomst eventueel nog tien bijkomende sociale woningen. Gemeenteraadslid Jan Schelfhout (Vlaams Belang) stelde daarover vragen op de gemeenteraad. Volgens de partij was er door de politieke meerderheid in Haaltert beloofd om transparant én door middel van burgerparticipatie een leefbare woonsituatie te ontwikkelen voor de hele wijk Terjoden, maar zou de gemeente al op 23 maart aan Ninove Welzijn een akkoord hebben gegeven om de plannen verder uit te werken. De gemeente zou pas communiceren als de plannen worden goedgekeurd. “Deze manier van handelen betekent net het omgekeerde van burgerparticipatie. Communicatie is immers geen synoniem voor participatie. Na communicatie kan de burger enkel en alleen nog klachten en bezwaren indienen.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Phaedra Van Keymolen (CD&V) ontkent de beweringen van Vlaams Belang met klem: “Vorig jaar was er in oktober of november al een participatievergadering hierover vanuit sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn. Daarin werd ook uitgelegd dat we in Haaltert een bindend sociaal objectief van 126 sociale woningen moeten bereiken. Die zullen verspreid worden over heel Haaltert en alle deelgemeenten, dus ook Terjoden. In Terjoden werd er aanvankelijk aan 54 sociale woningen gedacht, maar op de vergadering bleek dat de inwoners dat te grootschalig vonden, en wij ook. Daarom werkte Ninove Welzijn iets kleinschaligers uit met 25 sociale woningen en later eventueel nog tien woningen extra. Momenteel is er nog geen vergunningsaanvraag ingediend. Wij gaven alleen toestemming om dit te bespreken op het lokaal woonoverleg. Voor het project zelf werd er nog geen akkoord gegeven.”

Van Keymolen vindt het onterecht dat Vlaams Belang haar een gebrek aan participatie voor de inwoners verwijt. “We zijn volledig aan de slag gegaan met wat er is gezegd op de participatievergadering, die heel positief is verlopen. Vanaf het moment dat de plannen concreter worden, komt er een nieuw participatiemoment. De eerste participatie was er al op het moment dat er nog maar slechts een idee was, van in het prille begin dus.”