Phil (21) wordt voor vijfde keer wereldkampioen jetski: “Alles aan mijn ouders te danken” Koen Moreau

13 oktober 2019

14u06 2 Haaltert Motorcross maar dan op het water. Dat is kort samengevat wat Phil Segers uit Kerksken sinds zijn acht jaar met zijn jetski doet. Goed doet. Het voorbije weekend werd hij voor de vijfde keer wereldkampioen. “Een mooie afsluiter van het seizoen waardoor ik nu terug voluit voor basket kan gaan”, vertelt de sportieve jongeman die ook speelt bij basketbalclub Black Boys Erpe-Mere.

De combinatie is in elk geval vrij uniek. Enerzijds dribbelen en shotten, anderzijds staande op de jetski wedstrijden afhaspelen. “Geen idee waarom ik net die twee combineer, maar ik vind ze allebei geweldig”, vertelt de student bedrijfsmanagement. Basketbal speelt hij al van jongs af. “Ik startte bij Okapi Aalst.” De liefde voor het jetskiën kreeg hij van zijn papa Bart. Die werd tweemaal Europees kampioen en had dan ook alle materiaal ter beschikking.

“En dat is mijn grote geluk geweest. Jetskiën is geen goedkope sport en ik besef heel goed dat niet iedereen die kans krijgt.” Los daarvan lijkt Phil in elk geval een geboren talent. Reeds op zijn veertiende pakte hij in 2012 bij de volwassenen een eerste keer de wereldtitel. “Sinds 2009 treed ik elk jaar aan op het WK in Lake Havasu in de Amerikaanse staat Arizona en dat jaar vond mijn vader dat ik mijn kans moest wagen bij de volwassenen. De tegenstrevers keken raar op en zelf had ik het resultaat helemaal niet verwacht.”

Het overlijden van een vriend tijdens een wedstrijd vormde een enorm struikelblok. Phil Segers

“Slechtste wedstrijd ooit”

Die eerste wereldtitel was er nochtans bijna nooit gekomen. Na een dramatisch ongeval tijdens een wedstrijd jetskiën op het Grand Large in Mons gebeurde op 15 juli van dat jaar een dramatisch ongeval. “Bij de start vertrekt iedereen - net zoals bij motorcross - op één lijn en wordt er stevig geduwd en getrokken. Een goeie vriend viel zo van zijn jetski en werd overvaren. Hij overleefde het niet en dat bijzonder jammer voorval vormde heel lang een enorm struikelblok.”

Opnieuw voluit gaan, was moeilijk. “De week nadien nam ik deel aan het Europees Kampioenschap en het werd mijn slechtste wedstrijd ooit.” Phil stond op het punt de jetski definitief op te bergen. “Na lang praten, vooral met mijn ouders, heb ik de klik kunnen maken en beseft dat mijn vriend niet zou gewild hebben dat ik zou stoppen.” Sindsdien gaat het hard. Vier wereldtitels volgden en sinds zaterdag kwam daar nog een vijfde bij.

Phil mag dus hopen op een mooie toekomst. Toch blijft hij bijzonder bescheiden. “Mijn ouders hebben me steeds geleerd met beide voetjes op de grond te blijven en dat doe ik ook.” Wellicht is dat ook het geheim van de succesvolle wedstrijden. “Naast voldoende trainingen komt het er vooral op aan om rustig en alert te blijven. Jetskiën mag dan wel op motorcross lijken, bij ons is elke ronde anders. Je vertrekt op platwater, maar door de golven van de deelnemende jetski’s is elke bocht in elke ronde anders. Je moet dus steeds op je hoede zijn.” Iets dat duidelijk geen probleem is.

Ik sukkelde even met hartritmestoornissen, maar die zijn nu achter de rug. Phil Segers

Tot 100 km/u

Het resultaat van heel wat trainingen. Die doet Phil niet alleen op het water. “Naast de techniek om bij topsnelheden van meer dan 100 km/u vijftien tot twintig minuten overeind te blijven, heb je ook heel wat fysiek nodig.” Naast de trainingen op Les Lacs de l’Eau d’Heure bij Philippeville en op een privévijver in Calais, is Phil heel intensief bezig met lopen en fietsen. “Het vraagt veel, maar ik kan het nog altijd combineren met mijn studies en het basket. Gelukkig is basketbal eerder een wintersport en jetski eerder een zomersport. Enkel wanneer beiden overlappen is het zwaar.”

Bovenal blijft jetskiën, het materiaal en de verre verplaatsingen, een dure sport. “Gelukkig heb ik mijn ouders die me enorm helpen en steunen. Mijn titels heb ik volledig aan hun te danken. Uiteindelijk zorgden zijn er voor dat ik kon trainen en dat er, omwille van de transportkosten, in de V.S. permanent een tweede jetski klaar staat.” Die jetski passen Phil en zijn vader Bart elke keer aan met de onderdelen van zijn jetski thuis zodat het gevoel en de reacties zo goed mogelijk aansluiten. “Toch is het steeds wennen.”

185 slagen per minuut

De dubbele sportcarrière vergt overigens veel. “Vorig basketseizoen heb ik verstek moeten laten gaan wegens hartritmestoornissen.” Intussen is alles terug onder controle, maar het was in elk geval even serieus schrikken voor de atleet. “Gelukkig moet ik het jetskiën, waarbij de hartslag gedurende de wedstrijd permanent rond de 185 slagen per minuut gaat, en het basketbal niet afzweren”, besluit Phil.