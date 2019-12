Petanqueclub vraagt hulp na flinke huuropslag: “Serieuze aderlating voor onze vereniging” Claudia Van den Houte

05 december 2019

17u59 0 Haaltert Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden, maar petanqueclub Terheiden in Denderhoutem kijkt niet onmiddellijk uit naar 1 januari. De club kreeg te horen dat de huurprijs voor haar lokaal vanaf dan verhoogt van 380 naar 1.000 euro per maand. “Dat zal een serieuze aderlating zijn voor onze werking. We kunnen extra steun nu goed gebruiken”, zegt voorzitter Freddy Wijnants. De gemeente zal nagaan of de club recht heeft op subsidies van de Vlaamse overheid.

De petanquespelers van P.C. Terheiden komen wekelijks samen in hun vaste lokaal in de Eigenstraat in Denderhoutem. “Onze club telt bijna 200 leden. Daarnaast komen er ook nog andere petanqueclubs spelen in ons lokaal”, vertelt voorzitter Freddy Wijnants. “Wij zijn met onze club al 23 jaar gehuisvest in dit gebouw. We hebben hier al heel wat renovaties op eigen kosten gedaan: een nieuwe keuken, een nieuwe verwarmingsinstallatie... en nog veel meer. Door het overlijden van de eigenares zijn er nu nieuwe eigenaars. Zij hebben ons laten weten dat we hier mogen blijven, maar dat de huurprijs vanaf 1 januari wel stijgt van 380 euro naar 1.000 euro per maand.”

De sterke stijging van de huurprijs betekent een flinke streep door de rekening van de club. “Bij die huurprijs komen trouwens nog kosten bij. Als we zoveel huur moeten betalen, dan kan ik onze leden niet blijven geven wat ik hen nu geef. We houden bijvoorbeeld jaarlijks een kampioenenviering, met souper en discobar. Onze leden betalen daarvoor slechts 20 euro en de rest bekostigen we zelf. Leden die een heel jaar hebben meegedaan krijgen ook normaal elk jaar een cadeau. Dat, en nog meer, komt nu allemaal in het gedrang”, aldus Wijnants. “De voorziene huuropslag zal een aderlating zijn voor de verdere werking van onze club”, zegt ook penningmeester-secretaris Roger De Bolle. “We zullen de leden niet meer kunnen geven wat we hen in het verleden kunnen geven hebben.” “We hopen op extra sponsors”, vervolgt Wijnants, die ook naar de gemeente Haaltert kijkt. “We zullen extra steun goed kunnen gebruiken.”

Subsidies

Burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) bracht een bezoek aan de club in de Eigenstraat en beloofde na te kijken wat de mogelijkheden zijn. “Ik zal laten nagaan of de club recht heeft op subsidies van Sport Vlaanderen (het agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor het sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschap, red.). Die subsidies zijn vaak hoger als de club zelf de aanvraag doet, maar wij zullen hen als gemeente in dat geval bijstaan voor de aanvraag. De club sluit zich ook best aan bij de gemeentelijke Adviesraad Sport. Zo kan ze werkingssubsidies krijgen.” In de gemeente Haaltert is er al langer een vraag naar meer sportinfrastructuur. “In ons meerjarenplan bekijken we voor de verschillende sportsites, zoals Den Deysel en de Radarsite, op welke site of in welke sportinfrastructuur er wat kan komen. Er komt een masterplan Sport waarin alles zal worden uitgewerkt.”