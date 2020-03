Personeel Zorgdorp De Pastorij maakt zelf mondmaskers Claudia Van den Houte

17 maart 2020

17u29 1 Haaltert Enkele personeelsleden van Zorgdorp De Pastorij in Denderhoutem zijn zelf gestart met mondmaskers te maken.

Ze vertrokken van een aantal patronen die ze op internet vonden en maakten op basis daarvan een aangepast patroon. “De stoffen hadden we hier al liggen. Onze ergotherapeut en animatrice zijn dan gestart met de eerste mondmaskers te maken. We hebben intussen een vijftal zelfgemaakte mondmaskers. Ook andere personeelsleden en mensen van buitenaf lieten ons weten te zullen meehelpen”, vertelt Carolien Desterke, directeur van Zorgdorp De Pastorij. “We hadden wel voldoende mondmaskers in voorraad, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Op deze manier zorgen we ervoor dat we een tekort aan mondmaskers vermijden.”