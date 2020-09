Permanent outdoor fitness- en calisthenicspark achter sporthal is klaar Claudia Van den Houte

15 september 2020

10u23 0 Haaltert Het nieuwe permanente outdoor fitness- en calisthenicspark achter de sporthal in Denderhoutem is afgewerkt en geopend.

Een jaar geleden konden de Haaltenaars al een maand lang gratis fitnessen op het terrein achter de sporthal, waar er toen een proefopstelling buitenfitness en -workout stond opgesteld. Uit de proefperiode bleek dat er voldoende belangstelling en draagkracht was om te investeren in een permanente opstelling. Die is nu klaar en geopend. Er werden verschillende fitnesstoestellen geplaatst in de Pastorijweg: een combitoestel push-pull-chest press/elevator, een crosstrainer, een roeier en een combitoestel hiptwister-surf.

In het calisthenicsgedeelte, een methode waarbij je traint met je eigen lichaamsgewicht, bevinden zich een apenbrug, een rechte wand met zeven horizontale bars, een bank, een human flag, twee battle ropes oogringen, twee Jump boxen, een wave bar en twee parallelle bars. Er kunnen 22 personen tegelijk aan de toestellen werken. Twee infoborden geven uitleg over hoe je de oefeningen op een correcte manier uitvoert.

Achter de nieuwe outdoor fitness komt er ook een skateplaats. Schepen van Sport Laurent Volckaert (N-VA) zei eind augustus nog te hopen dat het skatepark over twee maanden al gerealiseerd zou kunnen worden, maar die timing zal wellicht te krap zijn, aangezien de vergunning nog moet worden toegekend. “Ik zal blij zijn als we het skatepark nog tegen eind dit jaar kunnen realiseren, maar we doen uiteraard niets zonder vergunning. Samen met het nieuwe permanente outdoor fitness- en calisthenicspark is de bedoeling om een nieuwe kleine sportsite te creëren”, aldus Volckaert.