Percussieworkshop voor kinderen tijdens Jeugdboekenmaand Claudia Van den Houte

03 maart 2020

Haaltert In de muziekacademie van Haaltert kunnen kinderen tijdens de Jeugdboekenmaand een percussieworkshop volgen.

Kinderen van 7 tot 9 jaar zijn op woensdag 11 maart welkom in de muziekacademie van Haaltert voor de percussieworkshop van Tambor Percussieschool. Die neemt de kinderen mee op een muzikaal avontuur. Stap voor stap ontdekken ze instrumenten, ritmes en klanken en creëren ze een swingend muziekstuk.

De percussieworkshop voor kinderen vindt op woensdag 11 maart van 14 tot 15.30 uur plaats in de muziekschool Haaltert, Sint-Goriksplein 17. De prijs bedraagt 3 euro of 5 Uitpaspunten (1,5 euro kansentarief). Tickets via www.bibart.be/webshop of in de bibliotheek.