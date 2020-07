Pater en missionaris Herman De Vriendt (78) in Senegal overleden aan Covid-19 Claudia Van den Houte

Haaltert De Denderhoutemse pater en missionaris Herman De Vriendt is zaterdagavond in Senegal overleden aan Covid-19. Op 26 augustus zou hij 79 jaar geworden zijn.

De Vriendt werd in Ninove geboren als oudste van een gezin van zeven kinderen. Hij trad na zijn humaniorastudies in bij de Missionarissen van Scheut. Na zijn wijding belandde hij drie jaar in het toenmalige Zaïre (1967-1970). Nadien studeerde hij nog vijf jaar theologie aan de KU Leuven, waar hij een licentie behaalde en doctorandus in de theologie werd. De Vriendt werd novicemeester en stond in voor de opleiding van jonge missionarissen. Op 16 november 1986 vertrok hij naar Senegal, het land waaraan hij zijn hart en ziel had verloren. Hij startte er het Wolof-project op, zijn levenswerk. Het Wolof is de spreektaal van een groot deel van de bevolking van Senegal, Gambia, Mauritanië maar ook van Mali en Ivoorkust. Hij leerde de taal en zette in op vertalingen, zodat alle Senegalezen teksten begrepen.

Mensen die pater Herman goed kenden, noemen hem een heel bescheiden man, die in alle stilte hard werkte. Hij overleed zaterdagavond vrij plots in Senegal, een week nadat hij er werd opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus. De Vriendt was door zijn leeftijd en zijn chronische malaria een risicopatiënt. Hij wordt in Senegal bij zijn mensen begraven, zoals hij het zelf wou. In de parochiekerk van Denderhoutem zal er op zaterdag 22 augustus om 10 uur nog een herdenkingsviering worden gehouden.