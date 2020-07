Park-en campingconcerten gaan door ondanks corona: “Opnieuw groot volksfeest, maar zonder polonaise” Claudia Van den Houte

01 juli 2020

18u17 2 Haaltert Geen Mini Rock of Parkingconcerten dit jaar in Groot-Haaltert, maar de parkconcerten en de campingconcerten gaan wel door, ‘coronaproof’ weliswaar.

Het was lang onzeker of de concerten zouden kunnen doorgaan, maar de organisatoren kregen nu toch groen licht. Terwijl er voordien slechts één parkconcert in Haaltert en één campingconcert in Denderhoutem was, worden ze nu allebei verspreid over twee dagen. “We hadden voor beiden twee dagen genomen omdat de vorige coronarichtlijnen maar maximaal 200 toeschouwers toelieten en we zo konden spreiden”, vertelt Jeroen Wiggeleer, die beide events samen met het Feestcomité en de gemeente Haaltert organiseert. “Nu zijn er in openlucht in principe 800 toeschouwers toegelaten, maar dat aantal gaan we niet halen en zouden we bovendien ook niet volgens de veiligheidsnormen kunnen organiseren. We mikken nu op zo’n 400 toeschouwers per avond. De veiligheid staat steeds voorop, dus we zullen het aantal aanpassen aan de locatie.”

De Atomse campingconcerten vinden op een nieuwe locatie plaats, namelijk het Pastorijplein in Denderhoutem. De Parkconcerten zullen ook dit jaar op het plein voor De Warande bij het park doorgaan. “De toegang blijft gratis, maar de mensen moeten wel reserveren via jeroenevents@telenet.be. We zijn namelijk verplicht om te registreren wie er komt. De mensen mogen trouwens ook meerdere dagen komen, maar tijdens de concerten moeten ze blijven zitten op hun zitplaats. Ze kunnen wel iets eten en drinken. Het wordt één groot terras waarbij mensen bediend worden door obers. Het is dus niet de bedoeling dat je de polonaise doet. Het moet een groot volksfeest worden waarbij iedereen zich amuseert, maar dan op een rustige manier. We merken dat de mensen blij zijn dat er toch iets te doen is deze zomer in Groot-Haaltert. Na amper één dag zijn er al meer dan 400 kaarten gereserveerd.”

De Atomse campingconcerten vinden plaats op vrijdag 7 augustus, met onder meer Bram & Lennert, en op zaterdag 8 augustus, met Gene Thomas als hoofdact. De parkconcerten vinden plaats op vrijdag 14 augustus, met onder meer Fifties Fever, en op zaterdag 15 augustus, met onder andere Lissa Lewis. Ze starten telkens om 18 uur en duren tot middernacht.