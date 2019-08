Oude ambachten en volksspelen bij Mini Museum Mussenzele Claudia Van den Houte

08 augustus 2019

12u06 0 Haaltert Het Mini Museum Mussenzele in Haaltert houdt op donderdag 15 augustus haar jaarlijkse ambachtendag.

Er zullen vanaf 14 uur weer tal van oude ambachten worden gedemonstreerd. Zo zal er een boterslager, mandenvlechter, imker, touwslager, kantklosser, barbier, kunstsmid, houtdraaier en nog veel meer aanwezig zijn. Er zijn ook doorlopend volksspelen zoals vogelpik, de plank, bakschieting, petanque, kepernagels hameren, boogschieten en meer. Vanaf 16 uur vindt er doorlopend een barbecue plaats en is er koffie en gebak te verkrijgen. Om 18 uur is er ook muzikale ontspanning.

Iedereen is welkom op de volkse namiddag aan het Mini Museum Mussenzele, Mussenzele 1 in Haaltert. Er is parkeergelegenheid op de gemeentelijke parking naast het kerkhof.