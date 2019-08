Oud gemeentehuis van Heldergem wordt ontmoetingscentrum Claudia Van den Houte

27 augustus 2019

20u35 3 Haaltert Het oud gemeentehuis van Heldergem, dat al jaren leegstaat, zal worden omgebouwd tot een ontmoetingscentrum. De dorpsraad is tevreden dat er eindelijk extra ruimte komt voor het verenigingsleven, want het huidige ontmoetingscentrum De Fransman is te klein geworden.

De gemeente Haaltert kocht het oud gemeentehuis van Heldergem meer dan vier jaar geleden al aan. Er waren plannen voor een kinderopvang in het gebouw. “Die zijn er nog steeds, maar de kinderopvang komt achteraan het gebouw”, vertelt schepen van ruimtelijke planning en gebouwenbeheer (CD&V). Op de gemeenteraad werden de lastvoorwaarden en de gunningswijze maandagavond goedgekeurd om het oud gemeentehuis te verbouwen tot een ontmoetingscentrum. De kosten worden geschat op zo’n 430.000 euro. “Het gaat om een volledige renovatie van de twee verdiepingen. Alleen de buitenmuren blijven staan. Er gaat veel geld naar koeling, verwarming, een warmtepomp, er komt een lift vooraan en een goederenlift achteraan...”

Het nieuwe ontmoetingscentrum zal gebruikt kunnen worden door de Haaltertse verenigingen. Nochtans heeft Heldergem al een ontmoetingscentrum met HOC De Fransman, net naast het oud gemeentehuis waarin het nieuwe ontmoetingscentrum komt. “Dat is meer een dienstencentrum (LDC Rustnbeetje is in De Fransman gevestigd, red.). Het staat eveneens ten dienste van verenigingen, maar er is ook de werking van het Sociaal Huis, er worden warme maaltijden aangeboden... Het nieuwe ontmoetingscentrum wordt meer een gemeentelijke zaal en zal nog veel meer gebruikt worden door verenigingen”, zegt Van Keymolen.

De Fransman te klein

“HOC De Fransman wordt veel gebruikt door verenigingen en wordt te klein. Zo kan de speelpleinwerking bijvoorbeeld extra ruimte gebruiken. In Heldergem is er ook niet zoveel infrastructuur. De dorpsraad van Heldergem was ook vragende partij. We hebben de plannen samen met hen uitgewerkt.” De dorpsraad Heldergem reageert inderdaad tevreden: “We zijn al een hele tijd vragende partij hiervoor en hebben flink aan de kar getrokken om het dossier rond te krijgen”, vertelt William Minnaert van de dorpsraad Heldergem. “Er is vooral nood aan een aantal vergaderruimtes voor verenigingen. De Fransman is nu elke avond bezet en overdag zijn er de activiteiten van het dienstencentrum Rustnbeetje. Tijdens de eerste veertien dagen van de vakantie konden de maaltijden er niet doorgaan omdat de speelpleinwerking er plaatsvond. Sommige activiteiten konden niet doorgaan bij gebrek aan infrastructuur.”

“Er is trouwens ook een nijpend tekort aan privézalen voor bijvoorbeeld communiefeesten”, gaat Minnaert verder. “Misschien moet er ook nagedacht worden over een gemengd gebruik van het ontmoetingscentrum. Ook zou het interessant zijn om de mogelijkheid te bekijken om er kleuteronderwijs te organiseren. Nu is er school noch kleuteropvang in Heldergem. We ijveren voor een zo polyvalent mogelijk gebruik van het gebouw. Maar we zijn tevreden dat er eindelijk schot komt in de zaak.”

Het gemeentebestuur hoopt het nieuwe ontmoetingscentrum binnen een jaar te kunnen realiseren.