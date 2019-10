Oud bibfiliaal dicht in afwachting van opening nieuwe bib Claudia Van den Houte

31 oktober 2019

10u49 0 Haaltert Het oude bibliotheekfiliaal naast de zaal Hand in Hand in de Advocaat de Backerstraat in Denderhoutem is momenteel gesloten in afwachting van de opening van het nieuwe bibfiliaal in de voormalige pastorie.

Nog tot en met 8 november is de bibliotheek in Denderhoutem gesloten om de collectie te verhuizen. Intussen kunnen de inwoners terecht in de hoofdbib in Haaltert. Het nieuwe bibfiliaal, in de Nieuwstraat, opent feestelijk op zaterdag 9 november. Om 14 uur vertrekt er een stoet van de oude bib naar de nieuwe bib om het allerlaatste boek te verhuizen. Onderweg lezen de leerlingen Woord van de Academie voor Muziek, Woord en Dans enkele gedichten voor. Na de officiële opening van de nieuwe bib om 14.30 uur is er tussen 15 en 16.30 uur heel wat vermaak en vertier, met onder meer een meet & greet en signeersessie met Herman Verbruggen (Marc ‘Marckske’ Vertongen uit FC De Kampioenen), een meet & greet met Mathias Vergels (Lowie Bomans uit Thuis) en een concert van Jeugdorkest Moed en Volharding.