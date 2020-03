Organisator Jeroen Wiggeleer met handen in het haar na afgelaste events: “Van vandaag op morgen zonder inkomen, een ramp” Claudia Van den Houte

12 maart 2020

19u46 8 Haaltert Het zijn momenteel moeilijke tijden voor organisatoren van evenementen, concerten en shows. Nu zowat alles wordt afgelast door het coronavirus, zien zij hun inkomen verdwijnen als sneeuw voor de zon, terwijl ze vaak met kosten achterblijven. Jeroen Wiggeleer uit Denderhoutem spreekt van een ramp: “Ik zit van de ene dag op de andere zonder inkomen.”

Overal in Vlaanderen worden evenementen afgelast, zowel binnen als buiten, grote en kleine evenementen. Al zeker drie concerten of shows die Denderhoutemnaar Jeroen Wiggeleer met Jeroen Events organiseert, worden afgelast. “Het concert van Johan Verminnen in het cultuurcentrum van Berlare op 21 maart is geannuleerd en nu cultuurcentrum De Plomblom in Ninove dichtgaat, wordt ook het concert van Dana Winner op 28 maart afgelast”, vertelt Wiggeleer. “Dat laatste concert wordt wel verplaatst naar november. Wellicht zal ook de show van goochelaar Nicolas op 4 april in cc De Plomblom naar een latere datum worden verplaatst. Shows en concerten die geannuleerd of verplaatst worden, brengen natuurlijk extra kosten met zich mee. Denk onder meer aan de reclamecampagne en het promotiemateriaal. Je hebt ook dubbel werk.”

Ticketverkoop volledig stilgevallen

“Ik merk bovendien dat de ticketverkoop voor april, mei en zelfs voor shows in het najaar volledig is stilgevallen. Van vandaag op morgen val je zonder inkomen, terwijl naast de extra kosten ook mijn vaste kosten blijven doorlopen. Enerzijds verlies ik kosten - ik schat dat ik tot hiertoe zo’n 1.500 kosten heb verloren - en anderzijds heb ik geen inkomen. Ik heb begrip voor de maatregelen om evenementen te verplaatsen om zo een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maar voor ons is dit een ramp. Het ligt anders voor eetfestijnen die worden verschoven. Die worden meestal georganiseerd om de kas van een vereniging te spijzen, maar voor ons is het ons brood, wij leven ervan en worden zonder inkomen gezet. Voor sommige organisatoren kan dit het faillissement betekenen. Ook ik heb veel schrik voor de toekomst. Dit mag geen maanden duren, want als dit zo nog lang doorgaat, zou ik op termijn de boeken moeten dichtdoen.”

Noodfonds

Wiggeleer verwacht dat er ook in april nog events zullen worden afgelast. “We staan met onze rug tegen de muur. We kunnen alleen hopen dat het snel voorbij is. En misschien dat de regering een soort van noodfonds kan opstarten voor mensen die echt financiële gevolgen overhouden aan de maatregelen tegen de coronacrisis. Dat zij, wanneer de epidemie achter de rug is, op iets kunnen terugvallen.”

Wiggeleer heeft samen met zijn vrouw wel nog een snoepwinkel in Ninove. “Maar ook daar gaat het slecht. Net als in de horecazaken trouwens, die nog weinig volk over de vloer krijgen. We proberen echter positief te blijven en geven niet op.”