Oppositie verwijt bestuur “gebrek aan democratie” omdat niet alle vragen op agenda gemeenteraad werden geplaatst Claudia Van den Houte

26 november 2019

19u15 0 Haaltert De oppositie in Haaltert verwijt het bestuur een gebrek aan democratie omdat maar één de voorgestelde vijf agendapunten op de agenda van de jongste gemeenteraad werd gezet. Ze konden hun voorstellen wel via een gewone vraag aanbrengen op de gemeenteraad.

“We wensen het democratische gehalte van het Haalterts bestuur van college en schepenen aan de kaak te stellen. Of beter gezegd: Het gebrek aan democratie, transparantie, en echte participatie”, aldus Nathalie Meganck (CL-Vld), Pieter De Spiegeleer (Vlaams Belang) en Gina Verbestel (Open & Liberaal), de fractievoorzitters van de oppositiepartijen, in een gezamenlijke mededeling. “Van de vijf voorgestelde agendapunten werd er één weerhouden op de agenda van deze gemeenteraad. Uitleg hiervoor was soms verwarrend, kwam laat of kwam zelfs helemaal niet. De agenda opstellen blijkt te berusten op georganiseerde willekeur. Het is echter niet de eerste keer dat de zaken zo lopen. Tijdens de vorige legislatuur stapten oppositie, alsook een deel van de meerderheid op na een soortgelijk incident. Dat toenmalige antagonisten van het protest nu gedwee volgen en op hun stoel blijven zitten is niet alleen opmerkelijk. Het getuigt van lakeigedrag”, klinkt het.

Volgens gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze (N-VA) voldeden de andere vier voorstellen van de oppositie niet aan de regels van het decreet lokaal bestuur: “Naast een toelichting moet er ook een voorstel van beslissing zijn. Dat was bij geen enkel van de vier punten het geval. Alle vier de indieners werden gecontacteerd met de vraag om hun punt in de juiste vorm te gieten. Enkel gemeenteraadslid Jan Schelfhout heeft een voorstel van beslissing toegevoegd. Ze hebben alle vier de kans gehad om een correctie aan te brengen. Omdat er geen voorstel van beslissing kwam, hebben we hun punten opgenomen als schriftelijke vragen, die ze dus wel hebben kunnen stellen tijdens de gemeenteraad”, aldus Looze.