Oppositie roept extra gemeenteraad over Boekent samen op vrijdagavond tussen Kerstmis en Nieuwjaar Claudia Van den Houte

13 december 2019

20u46 1 Haaltert Oppositiepartijen Centrumlijst, Vlaams Belang en Open & Liberaal hebben een extra gemeenteraad aangevraagd op vrijdag 27 december.

Eerder schreven we al dat de voltallige oppositie een extra gemeenteraad zou samenroepen over het proefproject Boekent. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en sp.a werkten een nieuwe proefopstelling met nieuwe verkeersmaatregelen uit voor de Boekentstraat en omliggende straten. Dat gaat in op dinsdag 17 december, wanneer het vorige proefproject eindigt. De oppositiepartijen zijn niet akkoord met de nieuwe maatregelen en met hoe alles is verlopen. Daarom willen ze het project Boekent opnieuw op de gemeenteraad brengen, in een extra gemeenteraad.

“Ze hadden eerst gevraagd om de gemeenteraad op 18 december samen te roepen, maar die timing was volgens het decreet tekort”, legt gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze uit. “Daarna deden ze een tweede aanvraag voor een extra gemeenteraad op 19 december, een uur voor de al voorziene gemeenteraad. Die vraag heb ik afgewezen wegens onredelijk: ze konden de punten dan evengoed toevoegen aan de agenda van de reguliere raad. Uiteindelijk vroegen ze om de punten terug in te trekken en om de extra gemeenteraad samen te roepen op 27 december. Dat valt wel binnen de juridische termijn van acht dagen en kan dus wel”, aldus Looze.

Er staan twee punten op de agenda van 27 december: een agendapunt over het project Boekent en een voorstel voor een motie van wantrouwen tegenover de burgemeester. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat de meerderheid die goedkeurt.