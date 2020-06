Oppositie dient klacht in tegen ‘e-mailgemeenteraad’: “Meeste raadsleden worden niet gehoord” Claudia Van den Houte

05 juni 2020

20u46 2 Haaltert Oppositiepartijen Vlaams Belang, Centrumlijst v Haaltert en Open & Liberaal hebben een klacht ingediend bij het Agentschap voor Binnenlands Bestuur tegen de ‘e-mailgemeenteraden’ in Haaltert.

Sinds het begin van de coronacrisis mogen gemeenteraden niet meer fysiek plaatsvinden. Ook in Haaltert komt de voltallige gemeenteraad niet meer samen. De voorbije drie gemeenteraden gingen op een andere manier door. Enkele dagen vooraf komen de fractieleiders van elke partij en de gemeenteraadsvoorzitter samen in een soort van pre-gemeenteraad, waar de fractievoorzitters een toelichting krijgen over de agendapunten en ze vragen kunnen stellen vanuit hun partij. Op het moment van de gemeenteraad krijgen alle raadsleden via e-mail een Excel-lijst met alle agendapunten. Er is een kolom ‘stemming’, waarin ze ‘ja’, ‘nee’, of ‘onthouding’ kunnen aanduiden en een kolom ‘motivering’. De gemeenteraadsleden moeten de ingevulde lijst binnen de twee uur terugsturen naar de gemeenteraadsvoorzitter.

De oppositie is niet akkoord met die gang van zaken. “Alleen de fractieleiders mogen -op een niet-officiële vergadering- woord en wederwoord bieden. De andere raadsleden die democratisch verkozen werden, kunnen op deze manier niet gehoord worden”, klinkt het. “Alternatieve manieren van fysiek vergaderen – mits de nodige maatregelen - of vergaderen via videoconferentie waren perfect mogelijk geweest. Die worden in kader van de coronacrisis door het Agentschap Binnenlands Bestuur zelfs opgelegd. Maar de Haaltertse meerderheid heeft en had hier geen oren naar, ondanks de herhaaldelijke vraag van verschillende raadsleden uit de oppositie.”

Videoconferentie

“Volgens het reglement van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur mag er van een gemeenteraad via videoconferentie alleen worden afgeweken als een gemeente duidelijk kan aantonen dat ze hiertoe technisch niet in staat is. Van de gemeenteraadsvoorzitter kregen we echter te horen dat het niet kan omdat niet alle raadsleden ermee kunnen werken”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Pieter De Spiegeleer. “De coronacrisis wordt misbruikt om de democratie te ondermijnen.”

“Voor sommige mandatarissen lukt videoconferentie niet omdat ze een computer van hun werkgever hebben en er niets mag veranderd worden aan de instellingen”, vertelt gemeenteraadsvoorzitter Paulette Looze (N-VA). “Ik betwijfel bovendien of een videoconferentie met 25 mensen zo ideaal is. Er mogen geen achtergrondgeluiden zijn, er moet een app geïnstalleerd zijn, we zouden een informaticus van de gemeente moeten langs sturen bij elk raadslid... In de gemeenteraadszaal is er te weinig plaats om voor 25 raadsleden de nodige afstand te bewaren. Het is de bedoeling dat fractieleiders vragen van hun partijgenoten op de vergadering vóór de gemeenteraad stellen. Zo blijft de democratische vrijheid en inspraak gegarandeerd”, aldus Looze.

Andere gemeenten

“Met deze methode ontlasten we ook onze administratie”, vult burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) aan. “Gemeenteraden via videoconferentie blijken in andere gemeenten ook voor problemen te zorgen. In Ninove duurde de laatste gemeenteraad tot na 2 uur ‘s nachts. Klachten indienen is de stijl van de oppositie. Wij willen verder met besturen.” De klacht werd ontvankelijk verklaard en wordt onderzocht. De uitspraak volgt binnen ruim een maand. Het staat nog niet vast of de gemeenteraad van juni ook via e-mail of op een andere manier zal plaatsvinden.