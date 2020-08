Opnieuw bijeenkomst van 20-tal personen, daags nadat politie feestje met 50 aanwezigen stillegt op zelfde locatie Claudia Van den Houte

02 augustus 2020

21u16 16 Haaltert In Kerksken, een deelgemeente van Haaltert, werden de coronamaatregelen zondagavond alweer flagrant overtreden. Daags nadat de politie er een feestje met 50 aanwezigen had stilgelegd , moest de politie op hetzelfde adres opnieuw langskomen nadat een 20-tal personen er waren samengekomen.

“Deze mensen willen het blijkbaar niet begrijpen”, reageert burgemeester Veerle Baeyens (N-VA), die samen met de politie ter plaatse kwam. “Alle identiteitskaarten werden geregistreerd. De aanwezigen werden daarna verzocht om onmiddellijk te vertrekken. Dat heeft even geduurd, maar is dan toch gelukt dankzij de politie. Ze krijgen opnieuw een pv en we hanteren een nultolerantie. We zullen controles blijven doen en zullen dit kort op de bal opvolgen. De politie kan wel niet altijd op hetzelfde adres langskomen. Als er bijvoorbeeld een ernstig ongeval gebeurt, zijn zij daar nodig. We zitten morgen (maandag, red.) samen om dit verder uit te werken met de politie.”