Openingsuren gemeentehuis en Sociaal Huis worden weer uitgebreid Claudia Van den Houte

14 mei 2020

20u07 0 Haaltert De openingsuren van het gemeentehuis en het Sociaal Huis worden vanaf maandag terug uitgebreid. De inwoners zullen er opnieuw terechtkunnen voor niet-dringende zaken, maar nog steeds enkel op afspraak.

Nu de coronamaatregelen stap voor stap versoepelen, neemt ook het Haaltertse gemeentebestuur een stap in haar dienstverlening en breidt het de openingsuren van het gemeentehuis en Sociaal Huis uit. Zo kan je er op donderdagavond weer terecht, wat handig is voor wie moet gaan werken. Vanaf maandag 18 mei zijn de diensten open op maandag, dinsdag, woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, op donderdag van 14 tot 19 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur. Inwoners moeten tijdens de openingsuren bellen voor een afspraak naar 053/85.86.00 voor een dienst in het gemeentehuis of naar 053/85.86.40 voor het Sociaal Huis. Ook met andere vragen of meldingen voor het bestuur kan je op deze nummers terecht.

Het gemeentebestuur vraagt om bij een bezoek aan de diensten zeker de regels van social distancing te respecteren. Om dat te vergemakkelijken, werden lijnen aangebracht voor de loketten. Daarnaast werden ook plexischermen geplaatst aan de loketten. Er wordt aangeraden om een mondmasker te dragen bij het bezoek aan de gemeentelijke gebouwen.

Wie iets nodig heeft, bekijkt best eerst of het niet online te regelen is via het E-loket op www.haaltert.be/e­loket. Veel attesten uit het Rijksregister en van Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn ook makkelijk en gratis downloadbaar via https://mijndossier.rrn.fgov.be.