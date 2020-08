Opel-bestuurder (29) even in levensgevaar nadat hij ravage aanricht in dorpscentrum Koen Baten

30 augustus 2020

09u13 20 Denderhoutem Op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem heeft een 29-jarige bestuurder uit Aalst afgelopen nacht een ravage aangericht. De man kwam vanuit Ninove gereden richting het Dorp toen het in een flauwe bocht plots misliep. Hij raakte een geparkeerde auto waarna hij meermaals over kop ging en tegen een gevel van een woning tot stilstand kwam. Volgens het parket is er sprake van roekeloos rijgedrag en overdreven snelheid.



Het ongeval gebeurde rond middernacht. De bestuurder kwam volgens getuigen met zeer hoge snelheid aangereden in de dorpskern van de gemeente. Hij raakte met zijn Opel een geparkeerde Mercedes waarna het fout liep. De man trok nog aan zijn stuur maar kon zijn wagen niet meer in bedwang houden. Hij ging meermaals over de kop en ramde daarna een betonnen afsluiting en nog een ander geparkeerd voertuig.

Zijn wagen kwam zwaar gehavend tegen de gevel van een woning terecht, die gelukkig niet al te veel schade opliep. De bewoners werden wel gewekt door de hevige knal en waren zwaar onder de indruk. De ravage op de steenweg was enorm. Een betonnen vangrail lag enkele meters verder aan de overkant van de straat en de weg lag bezaaid met glas. De hele afsluiting was volledig vernield. Ook een kast van Telenet moest er aan geloven.

De twintiger zelf lag gedeeltelijk onder zijn voertuig, en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Dat zou intussen geweken zijn. Het parket stuurde wel een deskundige ter plaatse naar de plaats van het ongeval, waardoor de straat enkele uren bleef afgesloten voor het verkeer.

De brandweer kwam nadien ter plaatse om alle brokstukken op te ruimen.

