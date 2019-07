Op de maan wandelen met VR-bril in bib Claudia Van den Houte

01 juli 2019

15u36 3 Haaltert Wie zelf eens wil beleven hoe het voelt om op de maan te wandelen, kan dat elke woensdagnamiddag van juli en augustus uittesten in de bibliotheek.

Op 21 juli is het 50 jaar geleden dat de mens een eerste voet zette op de maan. Je kan zelf deze legendarische reis eens meemaken met behulp van een VR-bril in de bib. Met zo’n bril op je neus kan je in de huid van een astronaut kruipen en naar de maan vliegen. Ook wie meer wil leren over de ruimte, kan tijdens de zomermaanden terecht in de bibliotheek. Dan zet de bib al haar boeken en films over de ruimte extra in de kijker. Wie de VR-bril thuis wil uittesten, kan dat doen in ruil voor vijf Uitpaspunten.

De VR-bril is nog tot 31 augustus elke woensdagnamiddag gratis uit te testen in de hoofdbibliotheek in de Achterstraat in Haaltert. Van 15 tot en met 28 juli is de bibliotheek wel gesloten.