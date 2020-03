Ook rijscholen moeten sluiten door coronacrisis: “Tijdelijk werkloos, maar kosten lopen door” Claudia Van den Houte

15 maart 2020

17u47 10 Haaltert Door de verscherpte maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, moeten ook de rijscholen sluiten. “De gevolgen zijn groot”, klinkt het bij rijschool DriveWell, met vestigingen in Haaltert en Aalst.

“Niet alleen de examencentra sluiten, ook de rijlessen worden opgeschort tot 3 april”, vertelt Bart Welleman van rijschool DriveWell, tevens schepen van Mobiliteit in Haaltert. “Voor ons betekent dit dat we zonder inkomen vallen. We zijn tijdelijk werkloos, maar onze kosten blijven intussen oplopen. Denk maar aan de kosten voor de auto’s, huur, internet, verzekering... Het is ook zo dat we onze auto’s na vijf jaar moeten vernieuwen. Die termijn wordt niet verlengd als de auto’s een maand stilliggen.”

Ook voor sommige klanten van de rijschool, hebben de maatregelen gevolgen. “Voorlopige rijbewijzen die in deze periode vervallen, zullen met een maand worden verlengd, werd ons gemeld. Ook wiens theorie-examen binnenkort vervalt, kan rekenen op een verlenging. Maar er zijn bijvoorbeeld klanten die erop rekenen om nog vóór juli hun rijbewijs te halen, omdat ze dat nodig hebben om een vakantiejob te kunnen doen. Of mensen die aan het solliciteren zijn voor een vaste job, waarvoor ze een rijbewijs nodig hebben. Er zijn ook mensen wiens rijbewijs tijdelijk werd ingetrokken en die opnieuw lessen moeten volgen. Zij kunnen hun rijbewijs alleen terugkrijgen met een attest van ons, maar de komende drie weken zijn er geen lessen, en dus ook geen attest. Zij zijn hun rijbewijs dus nog langer kwijt. Het zijn maar enkele voorbeelden van de impact die het ook op onze klanten heeft.”