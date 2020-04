Ook in Haaltert veel warmte tijdens ‘De Ronde tegen Corona’ Claudia Van den Houte

18u40 6 Haaltert De helikopter van VTM en HLN is in het kader van ‘De Ronde tegen Corona’ ook een stukje boven Haaltert gevlogen. Op heel wat plaatsen brachten de inwoners een positieve boodschap.

Onder meer het personeel van woonzorgcentrum Sint-Jozef toonde hun warm hart tegen corona. Het team van basisschool De Krekel had een boodschap van hoop voor de leerlingen. Athina en Robin uit de Kerkweg in Kerksken hadden een krijttekening van viroloog Marc Van Ranst gemaakt, om hem te bedanken. De helikopter passeerde niet overal, maar de boodschap van de bewoners van Anderenbroek in Denderhoutem, voor hun zieke buren, kwam alvast mooi in beeld.