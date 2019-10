Onkruidbrander zet deel van haag in brand Koen Baten

15 oktober 2019

16u42 1 Haaltert In de Molenstraat in Denderhoutem is een deel van een haag opgebrand nadat enkele medewerkers van de gemeente bezig waren met het onkruid te verbranden. De vlam sloeg plots over naar de haag, maar de schade bleef relatief beperkt.

De brandweer was snel ter plaatse en had het vuur eenvoudig onder controle. Bij de kleine brand raakte niemand gewond. Het is niet de eerste keer dat een onkruidbrander voor problemen zorgt en een haag in brand zet.