Ongerustheid over vissen in vijver Warandepark, brandweer pompt zuurstof “om gemoederen te bedaren” Claudia Van den Houte

31 juli 2020

19u05 2 Haaltert Er is ongerustheid ontstaan over de vissen in de vijver van het Warandepark in Haaltert omdat ze te weinig zuurstof zouden krijgen.

“Zo’n twintig vissen komen boven water om naar adem te snakken”, zegt Patrick De Bundel, die het opmerkte. “Als er tot maandag wordt gewacht om in te grijpen, dan sterven ze. Er is nochtans een fontein. Als men de pomp zou aanzetten, komt er weer zuurstof in het water, maar die blijkt stuk te zijn.” Volgens schepen van Openbare Werken en Groenvoorzieningen Bart Welleman (N-VA) is er geen reden tot ongerustheid. “We hebben de brandweer verwittigd om te komen kijken.”

“Volgens de officier die ter plaatse kwam, is het niet abnormaal dat de vissen in de zomer boven water komen en zit er meer dan voldoende zuurstof in het water. Om de gemoederen te bedaren, zal de brandweer wel wat water komen bijpompen voor extra zuurstof”, zegt Welleman. Dat is intussen al gebeurd. “Als vissen aan de oppervlakte naar adem happen, is er wel degelijk iets aan de hand”, aldus De Bundel. “Ik hoop dat ze dan eindelijk de pomp laten repareren en terug op de plaats aansluiten.”