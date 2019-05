Ondanks heel wat klachten: heraanleg Sint-Goriksplein wellicht nog niet voor meteen Claudia Van den Houte

28 mei 2019

19u26 0 Haaltert De heraanleg van het Sint-Goriksplein is wellicht nog niet voor meteen. Dat bleek op de jongste gemeenteraad.

In 2006 werd het plein nog volledig heraangelegd, maar er werden toen fouten gemaakt. De gemeente startte een gerechtelijke procedure tegen het studiebureau, de architect en de aannemer die nu al jaren aansleept. Intussen ligt het plein er op sommige plaatsen erbarmelijk bij. Gemeenteraadslid Anita De Bruyn (Vlaams Belang) vertelde op de gemeenteraad dat er regelmatig - vaak tijdens de wekelijkse markt op vrijdag - wordt geklaagd over de erbarmelijke staat van het plein. Ze wou weten wanneer de heraanleg zou gebeuren.

Schepen van Openbare Werken Bart Welleman (N-VA) meldde dat het proces nog steeds lopende is en dat er pas in 2020 een uitspraak wordt verwacht. “We proberen die te vervroegen, maar het is dweilen met de kraan open”, aldus Welleman. “We hebben de vraag gesteld aan onze advocaten om de zaak te vervroegen”, beaamde burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). Wel kunnen er intussen kleinere herstellingswerken gebeuren. Volgens De Bruyn is er vrijdag opnieuw een vrouw gestruikeld in een put op het plein.