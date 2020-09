Onbekende vrouw zoekt PROS-luisteraars thuis op en doet zich voor als radiomedewerker Claudia Van den Houte

21 september 2020

Haaltert Radio P.R.O.S. maakt zich zorgen over verschillende meldingen die binnenkwamen over het feit dat er een vrouw thuis zou langsgaan bij luisteraars en zich zou voordoen als een medewerkster van P.R.O.S.

“De eerste melding kregen we zo’n veertien dagen geleden”, vertelt voorzitter Peter Schepens. “De vrouw was thuis langsgegaan bij een luisteraar in de Boriaustraat in Denderleeuw. Ze deed zich voor als PROS-medewerkster en zei dat er bij alle leden van radio PROS werd langsgegaan om een enquête af te nemen en te kijken of hun internetradio op PROS staat.” Toen radio PROS haar FM-licentie op 1 januari 2018 verloor, gingen de medewerkers op vraag internetradio’s installeren bij luisteraars thuis.

“Hetzelfde deed zich onlangs ook voor bij een luisteraar in de Boekentstraat in Kerksken. En vandaag (maandag) is de vrouw langsgeweest bij een luisteraar in Denderhoutem. Deze keer zei ze dat ze mattentaarten verkocht voor radio PROS. Wij hebben net een taartenverkoop gehouden, maar wij verkopen niet aan de deur.”

“We zijn bang dat iemand misbruik wil maken van onze luisteraars, vaak oudere mensen. Het gaat telkens om dezelfde vrouw, een slordig geklede vijftiger. We hebben het al gemeld aan de politie, maar die kan niets doen omdat we alleen een beschrijving hebben en geen naam. Gelukkig hebben de drie luisteraars waarvan we weet hebben de vrouw in kwestie niet in hun huis gelaten en niets van haar gekocht.”