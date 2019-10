Oktoberfest in ‘kleinste café van Haaltert’ Claudia Van den Houte

11 oktober 2019

16u36 1 Haaltert Mangini’s Cafeeken in Kerksken houdt drie dagen lang een Oktoberfest.

Volgens uitbater Gino Mannaert is Mangini’s Cafeeken met een oppervlakte 48 vierkante meter het kleinste café van (groot)Haaltert. Dat houdt hem niet tegen om al voor de tweede keer een Oktoberfest te organiseren. Het Oktoberfest vindt op vrijdag 11, zaterdag 12 en zondag 13 oktober telkens vanaf 18 uur plaats in het café. Zware bieren en braadworsten zijn er tegen 2,5 euro te krijgen. Wie in aangepaste kledij naar het café komt, krijgt één gratis drankje. Iedereen is welkom in Mangini’s Cafeeken, Boekentstraat 75, in Kerksken.