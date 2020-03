OCMW wil nog meer inzetten op bestrijding (kinder)armoede en goede huisvesting Claudia Van den Houte

31 maart 2020

18u24 0 Haaltert Het sociale beleidskader, een belangrijk document in het bestrijden van armoede in Haaltert, werd goedgekeurd op de - uitzonderlijk - digitale OCMW-raad.

In de strijd tegen armoede zal de gemeente voortaan gebruikmaken van een wetenschappelijk instrument dat ontwikkeld werd door CEBUD (Thomas More Hogeschool), om de mate van behoeftigheid van mensen in kaart te brengen. “Dat gebeurt aan de hand van referentiebudgetten voor een menswaardig inkomen. Het is de bedoeling om meer uniformiteit te verkrijgen in de behandeling van steunaanvragen bij het OCMW”, zegt schepen Lisa Houtman (sp.a). “Op basis van het onderzoek via deze referentiebudgetten wordt bekeken welke noden er zijn binnen het gezin dat de stap heeft gezet naar het OCMW.”

Er werden ook accenten gelegd in het sociaal beleid van het OCMW. “We zetten sterk in op tewerkstelling en breken een lans voor de bestrijding van kinderarmoede. Thema’s als goede huisvesting, betaalbare energie en gezondheid krijgen een duidelijke prioriteit. Zo starten we bijvoorbeeld huurbemiddeling op om huisuitzettingen te voorkomen en detecteren we energiearmoede via de Lokale Adviescommissie voor Energie.”

Door de coronacrisis gebeurde de OCMW-raad via een digitale stemming. De oppositie had eerder al aangegeven niet deel te nemen omdat er niet alleen hoogdringende punten op de agenda van de gemeente- en OCMW-raad stonden en dat tegen de afspraken zou zijn.