Nostalgische snoepwinkeltje ‘t Dorpshuys verhuist activiteiten na vijf jaar naar Ninove Claudia Van den Houte

25 november 2019

18u14 0 Haaltert ‘t Dorpshuys, het nostalgische snoepwinkeltje op het Dorp in Denderhoutem, verhuist op 7 december haar activiteiten naar zusterwinkel ‘Candy & Giftsstore’ in Ninove.

‘t Dorpshuys bestaat vijf jaar en viert dat jubileum zaterdag, maar het wordt tegelijk ook een afscheid. “Het is met pijn in het hart”, zegt zaakvoerder Jeroen Wiggeleer, alias ‘dj Franzke’. “Onze winkel in Ninove draait ook goed en onlangs openden we een nieuwe winkel in Bonheiden. Bovendien blijft ook mijn artiestenbureau Jeroen Events groeien. Dat is een voltijdse job geworden. In de toekomst zal ik zo’n 25 tot 30 shows per seizoen organiseren. Daarnaast nog drie winkels openhouden, wordt moeilijk. Ik moet het allemaal nog kunnen bolwerken. Door het succes van zowel de snoepwinkels als Jeroen Events, verhuizen we de fysieke winkel in Denderhoutem naar de winkel in Ninove. Ninove is niet zo ver en ik hoor dat vele klanten, ook uit Denderhoutem, nu al in Ninove snoep aankopen.”

De snoep- en geschenkenwinkel in de Lavendelstraat in Ninove zal binnenkort ook nostalgische snoepjes van vroeger en dranken aanbieden, die nu in de winkel in Denderhoutem worden verkocht. De winkel in Denderhoutem wordt een afhaalpunt. Bestellen zal nog kunnen via www.tdorpshuys.be of 0486/99.61.56. De klanten zijn op zaterdag 30 november van 10 tot 17.30 uur welkom in de winkel in Denderhoutem om het glas te heffen op het vijfjarig bestaan van ‘t Dorpshuys.