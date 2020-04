Nog steeds discussie over of markt in Haaltert nu toegelaten is of niet Claudia Van den Houte

03 april 2020

12u59 10 Haaltert De meningen zijn nog steeds verdeeld over of de markt in Haaltert nu verboden is of niet.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Haaltert is één van de weinige gemeenten waar er nog steeds een markt plaatsvindt, elke vrijdag. Er staan wel alleen voedingskramen en de kraampjes - een tiental - staan verspreid, op afstand van elkaar. De gemeente laat de markt onder die voorwaarden nog toe, maar krijgt daar nog steeds kritiek op. In het ministerieel besluit van 18 maart met de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, staat: “De markten zijn verboden, behalve voedselkramen die onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening in gebieden die geen commerciële voedselinfrastructuren hebben.” In Haaltert zijn er evenwel verschillende supermarkten. De Proxy Delhaize is zelfs vlakbij de markt.

“Op 23 maart ontvingen we een mail van het kabinet van de gouverneur in verband met de markt”, zegt burgemeester Veerle Baeyens (N-VA). “We hebben toen mondeling toegelicht waarom we de markt laten doorgaan en hebben het burgemeestersbesluit en onze argumentatie doorgestuurd. Daarop zijn er geen verdere opmerkingen meer gekomen. De kramen staan zeer verspreid. Ook is er geen viswinkel in Haaltert en op de markt wel.” Andere argumenten zijn onder meer dat de markt in het centrum van het dorp ligt en niet alle mensen een auto hebben om naar de supermarkt te gaan, dat enkel de essentiële voedingskramen komen met groenten, vis en vlees, dat mensen te voet naar de markt kunnen komen - ook uit de zeer nabij gelegen assistentiewoningen - zonder een drukke straat over te steken, dat alleenstaanden kleine porties kunnen aankopen en dat de social distancing-regels worden gerespecteerd.

“We evalueren de situatie elke week, maar we zien geen probleem”, aldus Baeyens. “Een burgemeester moet de situatie lokaal inschatten. Het ministerieel besluit laat daar enige ruimte voor toe. Ook onze veiligheidscel schat de situatie mee in en ziet ook geen reden waarom we de markt zouden schrappen. Onze inwoners zijn blij dat we de markt laten doorgaan. Liever dat dan dat ze bijeengepropt aan de kassa van een supermarkt staan. In een supermarkt kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand een krop sla neemt, ze terug legt en dat iemand anders ze dan meeneemt. Zolang we geen opmerkingen krijgen van de gouverneur, laten we de markt doorgaan.”