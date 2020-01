Nieuwjaarsreceptie voor alle Haaltenaren op Denderhoutems Pastorijplein Claudia Van den Houte

08 januari 2020

15u26 0 Haaltert Het Haalterts gemeentebestuur nodigt al haar inwoners uit op zaterdag 18 januari voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente.

Dit jaar vindt de nieuwjaarsdrink plaats in Denderhoutem. Alle Haaltenaren kunnen op die dag van 17 uur tot 20 uur terecht op het Pastorijplein in de Nieuwstraat, voor sfeer, gezelligheid en nieuwjaarswensen. De gemeente zorgt voor lokale bieren, hamburgers en wafels. Er is ook live muziek en een springkasteel voor de kinderen. Er zal een infostand zijn, waar bonnetjes afgehaald kunnen worden.