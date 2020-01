Nieuwe tienerkampen in vakantie, inschrijven voor vakantieopvang en sportkampen Claudia Van den Houte

22 januari 2020

18u55 3 Haaltert De gemeente Haaltert organiseert dit jaar voor het eerst ook tienerkampen in de krokus- en paasvakantie. Daarnaast kunnen ouders vanaf 30 januari hun kinderen ook inschrijven voor de sportkampen, speelpleinwerking en vakantieopvang.

Ouders kunnen vakantieopvang en kampen boeken voor hun kinderen en tieners in de krokus- en paasvakantie via www.zoemhaaltert.be. Op de website van het online reservatiesysteem ZOEM zijn alle activiteiten verzameld. Het eerste inschrijvingsmoment vindt plaats op donderdag 30 januari om 18 uur voor groep 1 - kinderen waarvan één van de ouders gedomicilieerd is in Haaltert - en op maandag 3 februari om 18 uur voor groep 2. Meer informatie op www.haaltert.be/zoem.